İzmit'te vals gösterisi

İzmit'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına özel gerçekleştirilen vals gösterisi büyük beğeni topladı.

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İzmit'te vals gösterisi

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını kentin dört bir yanında kutlamaya devam ediyor.

100'üncü yıla özel düzenlenen programlar çerçevesinde, İzmit Belediye Meydanı'nda Türk Valsleri Konseri ve Sahne İzmit’in vals gösterisi gerçekleştrildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda İzmit Belediye Kent Orkestrası da kulakların pasını sildi. Program, söylenen marşlar ile son buldu.

Kaynak: İHA

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