Fatih Altaylı: Bence çok iyi oldu

Genel olarak cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepkilerin odağında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, cumhuriyetin 100. yılını da birkaç cümleyle andı; kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'e ise yer vermedi. Ayrıca detaylı bir şekilde Filistin'e değinildi, namaz çıkışı yardım toplanması istendi.

Durum kamuoyunda eleştiri konusu olurken, bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Diyanet İşleri Başkanlık koltuğunun işgalcisinin cumhuriyeti anarken kurucusunun adını anmaması bence çok iyi oldu. Böylelikle Mustafa Kemal Atatürk adı kirlenmemiş oldu. O ağıza Atatürk adı girmemeliydi zaten."