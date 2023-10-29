100. yılda da aynı saygısızlık: Anıtkabir'e getirilenler Erdoğan sloganı attı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100. yılında, Ata’nın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de yine “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

ANITKABİR'DE ERDOĞAN SLOGANLARI

Erdoğan ve beraberindekiler Anıtkabir’den ayrılırken her milli bayramda olduğu gibi Cumhuriyet’in 100. yılında da ‘slogan organizasyonu’ tertip edildi. Kalabalıktan bir grup ıslık çalarken bir yandan “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atıldı.

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ZAFER BAYRAMI'NDA DA 'REİS' SLOGANI ATMIŞLARDI

Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı‘nda Anıtkabir'de düzenlenen tören de benzer görüntülere sahne olmuştu. Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki protokol heyeti Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve burada toplanan kalabalık geçen yıl olduğu gibi 'Reis' sloganları atmıştı. Rabia işaretleri yapan gruba, Erdoğan el sallayarak karşılık vermişti.

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