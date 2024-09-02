Polisin 'Dur' İhtarına Uymayıp Kaçtı! Otomobilden Çalıntı 'Dana' Çıktı

Adana'nın Feke ilçesi Yeşildüşmüş Mahallesi Düşmüş Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde yol uygulaması yapan polisi gören bir otomobil sürücü, geri dönüp, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis otomobili takibe alırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, aracı terk edip, yaya olarak kaçışlarını sürdürdü. Polisin takibi sonucu Ö.B., F.B. ve H.Y., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise çalıntı olduğu tespit edilen dana ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA