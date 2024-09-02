Polisin 'Dur' İhtarına Uymayıp Kaçtı! Otomobilden Çalıntı 'Dana' Çıktı

Adana'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarında uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, takip sonucu yakalandı. Yakalandıktan sonra otomobilde yapılan aramada çalıntı dana ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Polisin 'Dur' İhtarına Uymayıp Kaçtı! Otomobilden Çalıntı 'Dana' Çıktı

Adana'nın Feke ilçesi Yeşildüşmüş Mahallesi Düşmüş Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde yol uygulaması yapan polisi gören bir otomobil sürücü, geri dönüp, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis otomobili takibe alırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, aracı terk edip, yaya olarak kaçışlarını sürdürdü. Polisin takibi sonucu Ö.B., F.B. ve H.Y., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise çalıntı olduğu tespit edilen dana ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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