Nesli Tükenme Tehlikesi Altında: Sivas'ta Ortaya Çıktı, Görenlerin Dili Tutuldu

Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 5 katlı Mehmet Akpınar Apartmanı'nda yaşanan olay herkesi şoke etti. Nesli tehlike altında olan hayvanlar listesinde yer alan su samuru, henüz anlaşılmayan bir şekilde apartmana girdi.

Apartman sakinleri tarafından fark edilen hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Apartmana gelen ekipler, 5'inci kattaki merdiven korkularının yanında fark edilen su samurunu uzun uğraşlar sonucu yakaladı.

Su samuru, ekipler tarafından Kızılırmak kenarına götürülerek yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Kaynak: DHA