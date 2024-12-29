Görenleri Hem Şaşırtan Hem de Tebessüm Ettiren Dostluk

Sivas'ta yaşayan Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, yaralı halde bulduğu kargayı tedavi etti ve sahiplenerek evinde beslemeye başladı. Bir bebeğe bakar gibi kargayı elleriyle besleyip büyüten Yılmaz, 'Jackoo' adını verdiği kargayı doğaya salmak istese de sevimli karga doğayı değil, onu seçti.

Bir an olsun Yılmaz'ın yanından ayrılamayan sevimli karga, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

'SİVAS'TAN GÖKÇEADA'YA BİLE...'

Gittiği çoğu yere kargasıyla beraber gittiğini söyleyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Belki sürüsüne tekrar katılır diye her gün dışarıya uçmaya çıkarıyorum. Önce evin içinde uçtu, sonra apartmanın bahçesine çıkardık. Dışarıya çıkarırken çok tedirginlik yaşadım. Jackoo'yu uçmaya götürüyoruz ama kaçıp gider diye bir yanım çok korkuyordu. Issız bir yere götürdük, uçtu ama yanımızdan ayrılmadı. Gittiğim her yere de yanımda götürüyorum. Tatile bile birlikte gidiyoruz, Birlikte 10 saate yakın bir yolculuk da yaptık, Sivas'tan Gökçeada'ya tatile giderken bile yanımdan ayırmadım."

Kaynak: İHA