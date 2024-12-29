Parkta Birbirlerine Bıçakla Saldırdılar! 7 Yaralı, 4 Gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir parkta, iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralanırken, 4 kişi ise gözaltına alındı.

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Parkta Birbirlerine Bıçakla Saldırdılar! 7 Yaralı, 4 Gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde dün akşam bir bıçaklı kavga meydana geldi. İlk olarak, alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında parkta tartışma meydana geldi. Olayın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 YARALI TABURCU OLDU

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara alınarak Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.B., V.A., Ş.B., S.A., V.Y., ve S.A., buradaki tedavilerinin ardından taburcu olurken, bir diğer yaralı O.A., ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Parkta Birbirlerine Bıçakla Saldırdılar! 7 Yaralı, 4 Gözaltı - Resim : 1

Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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