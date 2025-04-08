Narkotik Köpeği Tony, Evdeki Uyuşturucuyu Buldu

Samsun'da bir evde narkotik köpeği 'Tony' ile birlikte yapılan aramada 1 kilo 715 gram metamfetamin bulundu.

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Narkotik Köpeği Tony, Evdeki Uyuşturucuyu Buldu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

T.H.Y. (43) ve S.K. (40) isimli şahıslara ait adreste dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada çekmeceye gizlenmiş 1 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen cam aparatlar, 4 adet sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 900 TL'ye el konuldu. Olayla ilgili T.H.Y ve S.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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