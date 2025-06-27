Muğla Ula’da Tarihi Eser ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. G.Y. ve A.D. isimli şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Aramada, 187 adet sikke, 42 adet tarihi obje, 12 adet yüzük, 40 adet çeşitli boy ve ebatlarda ok ucu, 1 adet mühür, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 121 adet fişek, 2 adet bıçak, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 160 adet elektronik sigara bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla ilgili adli işlemler başlatıldı. Şüpheliler G.Y. ve A.D. hakkında soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA