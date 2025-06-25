Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu: 133 Parça Ele Geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Çilimli’de bir eve düzenlediği operasyonda 107 sikke, 6 yüzük, 1 heykel, 18 obje ve 1 toprak çömlekten oluşan 133 parça tarihi eser ele geçirdi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu: 133 Parça Ele Geçirildi
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bir eve düzenlenen baskında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na tabi olduğu değerlendirilen 133 parça tarihi eser bulundu.

Aramada, 107 adet sikke, 6 adet yüzük, 1 adet heykel, 18 adet obje ve 1 adet toprak çömlek ele geçirildi. Operasyonda, eserlerin bulunduğu evde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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