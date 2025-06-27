Muğla’nın 9 İlçesine Fırtına Uyarısı: Tedbirli Olun!
Meteoroloji, Muğla’nın 9 ilçesinde yarın sabah başlayacak kuvvetli fırtına için uyarı yaptı. Rüzgarın saatte 70 km’ye ulaşması beklenirken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın 9 ilçesi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Ula, Kavaklıdere, Yatağan, Milas ve Bodrum’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Rüzgar hızının 40-60 km/saat, yer yer 70 km/saate ulaşabileceği ifade edildi.
Fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunacak kişilerin ve sürücülerin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İHA
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