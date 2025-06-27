Adıyaman OSB’de Fabrika Yangını Korkuttu

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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alevlerin hızla yayıldığı yangın, bitişikteki fabrikaya da sıçrayınca olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki duman ve alevlerin yükselmesi çevredeki vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, fabrikalarda çalışan bazı işçiler, yangının daha fazla yayılmaması için çevredeki kuru otları sulayarak önlem almaya çalıştı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, her iki fabrikada da ciddi maddi zarar oluştu. Yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA