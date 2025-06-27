Tavşanlı’da Bankada Bıçaklı Gerginlik

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir bankada yaşanan hareketli anlar, çevrede paniğe neden oldu.

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Tavşanlı’da Bankada Bıçaklı Gerginlik
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Edinilen bilgiye göre, bankada işlem yaptırmak isteyen bir şahıs, yaşadığı sorun üzerine elindeki bıçağı çekerek çalışanların bulunduğu bölüme yöneldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bankaya ulaşan polis ekipleri, şahsı kontrol altına alarak emniyete götürdü.
Şahsın, işlem sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle kendisine zarar verdiği ve çevredekilere doğrudan bir saldırıda bulunmadığı öğrenildi. Olayın kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen, yaşanan gerginlik banka personeli ve müşteriler arasında kısa süreli paniğe yol açtı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın sağlık durumu ve ifadesi doğrultusunda yasal süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA

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