Ankara'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Polatlar Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, karşı yönlerden gelen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da büyük hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanıklık eden Mustafa Koçyiğit, “Olay yerine vardığımızda, sürücülerden biri hafif yaralıydı, diğerinin ise yaşamını yitirdiğini gördük. Yukarıdan gelen aracın kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen araçla çarpıştığını öğrendik. Hızlı olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA