Karaman’da Mescitten Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Kamerayla Yakalandı

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Karaman merkeze bağlı Kurucabel köyünde bulunan bir mescitte hırsızlık olayı yaşandı. Önceki gün gerçekleşen olayda, mescitten ses sistemine ait cihazların çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, mescit çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının failleri olarak mescidin yakınlarında görülen hafif ticari araçtaki B.B. ve T.E. adlı şahıslar tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan ses sistemine ait cihazlar da ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA