Manavgat’ta Simitçi Baba’nın Hızlı Müdahalesi Büfe Yangınında Faciayı Önledi

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Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi’nde, eski kaymakamlık binası önünde bulunan bir büfede sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, iş yeri henüz açılmadan önce fark edildi. Büfenin yanında simit tezgahını açmakta olan ve “Simitçi Baba” olarak bilinen Hasan Aygün, büfeden yükselen dumanları fark ederek hızla harekete geçti. Aygün, sigortayı kapatarak ve içerideki tüpleri dışarı çıkararak olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında büfedeki POS makineleri, resmi evraklar ve fotokopi makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA