Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, S.S. (33) adlı şüpheli takip edilerek durduruldu.

Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlemler başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gizlenseniz de saklansanız da uyuşturucuyu tek tek yok edeceğiz” ifadelerine yer verilerek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA