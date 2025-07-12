Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe! 10 Gözaltı

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Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca şarjörü ve 201 mermi ele geçirdi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin işlemleri jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA