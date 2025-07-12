Adıyaman’da Amca-Yeğen Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde, Cuma Pazarı içerisindeki Seyda Hoca Camii yakınlarında amca ve yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle M.P. ile amcası R.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.P., amcası R.P.’yi bıçakladı. Bacağından yaralanan R.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA