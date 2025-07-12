Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Tır Alev Topuna Döndü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Tır Alev Topuna Döndü
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Ceylanpınar ilçesi Ceylan Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen tır, yangını fark eden sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle durduruldu. Kısa sürede alev topuna dönen tır, çevrede korku ve paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak yangın nedeniyle tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaşanan patlama anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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