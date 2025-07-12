Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa merkez, Siverek, Viranşehir, Suruç ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Şüpheli şahısların ev, araç ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 11 adet tabanca şarjörü ve 201 adet farklı türde fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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