Şanlıurfa Viranşehir’de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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Şanlıurfa Viranşehir’de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, dün gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobilin çarpışmasıyla araçlarda bulunan Hasret K. (23), Hasan K. (47), Berat K. (16), Sedat E. (45) ve Melisa E. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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