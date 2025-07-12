Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde Karabük Merkez’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,25 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA