Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,25 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde Karabük Merkez’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,25 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA