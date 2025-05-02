Kütahya'da Kenevir Operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar soncunda Gediz ilçesinde bir operasyon düzenledi.

Kütahya'da Kenevir Operasyonu

Kütahya'da Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonda 25 kök kenevir bitkisi, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla ve yasa dışı uyuşturucu ekimiyle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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