Sivas’ta Asayiş ve Narkotik Operasyonlarında 212 Kişi Yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Nisan tarihleri arasında vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek, meydana gelebilecek olayların önüne geçmek için birçok operasyon gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 10 adet silah, 2 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 18 adet fişek ve 33 adette kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs da yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 5 kilo 111 gram esrar, 2 bin 655 adet sentetik ecza, 33 gram metafetamin, 2 gram bonzai ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonrası 83 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA