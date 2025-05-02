Manisa’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 2 Tutuklama
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli üzerinde uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, tabanca ve para ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.
Manisa’da KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları İ.A. (20) ve K.D. (18) üzerinde arama yaptı. Aramada 36 uyuşturucu hap, A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 sustalı bıçak ve 2 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Salihli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA