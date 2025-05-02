Manisa’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 2 Tutuklama

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli üzerinde uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, tabanca ve para ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

Manisa’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 2 Tutuklama

Manisa’da KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları İ.A. (20) ve K.D. (18) üzerinde arama yaptı. Aramada 36 uyuşturucu hap, A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 sustalı bıçak ve 2 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Salihli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: İHA

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