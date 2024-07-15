Kupa Finalini İzlerken Kalp Krizi Geçirip Öldü!

Bursa'da bir adam kupa finalini izlerken kalp krizi geçirdi. 64 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybederken, polis çalışma başlattı.

Kupa Finalini İzlerken Kalp Krizi Geçirip Öldü!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada aniden fenalaştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yere düşen adamı hareketsiz şekilde gören komşuları ambulans çağırdı Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Mesut Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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