Elektrik Akımı Faciasında Her İki Kurumun da İhmalleri Ortaya Çıktı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde sokakta elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili bilirkişi ön raporu çıktı. Raporda, Gdz Elektrik ve İZSU kusurlu olarak yer aldı.

KABLO GEREKLİ DERİNLİĞE GÖMÜLMEDİ

Raporda, Gdz Elektrik'in elektrik kablolarının gerekli derinlikte gömülmediği, İZSU'nun ise koruyucu boruyu iptal ettiği belirtildi. Gdz Elektrik'in kablolarını 36-45 cm derinlikte gömerken, kazanın yaşandığı noktada bu derinliğin sadece 15 cm'ye kadar gerilediği vurgulandı. Yönetmeliklere göre ise kabloların 60-80 cm derinlikte olması gerekiyor.

Raporda ayrıca, İZSU'nun uygulamaları sonucu oluşan bir drenaj borusunun da kabloları yükselttiği ve koruyucu borunun iptal edildiği belirtildi. Böylece her iki kurumun da ihmalleri sonucunda kazanın meydana geldiği sonucuna varıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."