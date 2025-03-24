Konuşma Bahanesiyle Cep Telefonlarını Çalan Kişi Tutuklandı

Samsun'da farklı tarihlerde 20 bin lira değerinde 3 tane cep telefonu çalındı. Müştekilerin şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık polisi yaptığı aramada 2'si telefonla konuşma bahanesiyle telefonu alıp kaçma olmak üzere 3 telefon hırsızlığıyla ilgili M.G.'yi (47) yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA