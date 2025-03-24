Manisa'da Susam Üretimi Atağa Kalkıyor: Çiftçilere Yerli Tohum Desteği

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgedeki susam üretimini artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Müdürlük, 5 ilçede toplam 6 bin dekar alanda kullanılmak üzere yerli susam tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Bu hamle, susamın unlu mamuller ve tahin üretimindeki stratejik önemini vurgularken, kuraklığa dayanıklı yapısıyla bölge tarımına yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

YERLİ TOHUM DESTEĞİ

Manisalı çiftçilere, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen "Sarısu" çeşidi yerli susam tohumu dağıtıldı. Tohum desteğinin yanı sıra, çiftçilere modern üretim teknikleri ve eğitim konularında da destek sağlanacak. Proje, Salihli, Kula, Demirci, Gördes ve Köprübaşı ilçelerini kapsayan 6 bin dekar alanda uygulanacak.

Susamın düşük su ihtiyacı ve kuraklığa dayanıklılığı, bölgedeki sürdürülebilir tarım uygulamaları için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Proje, üretimde arz-talep dengesini sağlayarak kaynakların verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Kaynak: İHA