Manisa'da Susam Üretimi Atağa Kalkıyor: Çiftçilere Yerli Tohum Desteği

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 5 ilçede toplam 6 bin dekar alanda kullanılmak üzere yerli susam tohumu dağıttı.

Manisa'da Susam Üretimi Atağa Kalkıyor: Çiftçilere Yerli Tohum Desteği

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgedeki susam üretimini artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Müdürlük, 5 ilçede toplam 6 bin dekar alanda kullanılmak üzere yerli susam tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Bu hamle, susamın unlu mamuller ve tahin üretimindeki stratejik önemini vurgularken, kuraklığa dayanıklı yapısıyla bölge tarımına yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.
YERLİ TOHUM DESTEĞİ
Manisalı çiftçilere, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen "Sarısu" çeşidi yerli susam tohumu dağıtıldı. Tohum desteğinin yanı sıra, çiftçilere modern üretim teknikleri ve eğitim konularında da destek sağlanacak. Proje, Salihli, Kula, Demirci, Gördes ve Köprübaşı ilçelerini kapsayan 6 bin dekar alanda uygulanacak.
Susamın düşük su ihtiyacı ve kuraklığa dayanıklılığı, bölgedeki sürdürülebilir tarım uygulamaları için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Proje, üretimde arz-talep dengesini sağlayarak kaynakların verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa
Edremit Belediyesi’nden Bayram Öncesi Yeşil Alanlara Özel Bakım Edremit Belediyesi’nden Bayram Öncesi Yeşil Alanlara Özel Bakım
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Nazilli’de silahlı saldırı: 1 yaralı Nazilli’de silahlı saldırı: 1 yaralı
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği