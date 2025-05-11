Kilis'te İki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucuya karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.

İlk operasyonda, eski devlet hastanesi istikametinden Şıh Mansur Kavşağı yönüne seyir halinde olan bir araç durduruldu. Sürücüsü A.A. olan araçta yapılan detaylı aramada 51 kilo 299 gram esrar bulundu. A.A.’nın evinde yapılan aramalarda ise 50 adet 9x19 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci operasyonda ise Kurtağa Caddesi üzerinde E.G. isimli şüphelinin aracı durduruldu. Araçta yapılan incelemede 231 bin 166 adet captagon hap, yaklaşık 6 kilo takoz esrar, 26,59 gram amfetamin ve 2,43 gram kubar esrar ele geçirildi. E.G. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: İHA