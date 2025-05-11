Kayseri'de Zehir Tacirlerine Geçit Yok
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı, 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. ekiplerce düzenlenen operasyonlarda; M.A., M.K., A.İ.V., H.B. ve E.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik arama köpeği ’ETA’ ile yapılan aramalarda ise; 3 parça halinde toplam 950,20 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan; M.A., M.K., A.İ.V. ile E.Ü. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
Kaynak: İHA