Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Anneler Günü Sürprizi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla mezarlık girişinde binlerce vatandaşa çiçek dağıttı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Anneler Günü Sürprizi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği çiçek dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Anneler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait seralarda yetiştirilen çiçekler, Asri Mezarlık girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yetiştirilen çiçekleri alan vatandaşlar, jest için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ayşe Ünlce'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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