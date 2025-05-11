Yer Şanlıurfa! 65 Bini Aşkın Kaçak Güneş Gözlüğü...

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Yer Şanlıurfa! 65 Bini Aşkın Kaçak Güneş Gözlüğü...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gözlüklerin Şanlıurfa'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 65 bin 500 güneş gözlüğünün yanı sıra, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 filtre sökme aparatı, 20 alyan anahtar takımı ve 230 pense ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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