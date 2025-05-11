Yer Şanlıurfa! 65 Bini Aşkın Kaçak Güneş Gözlüğü...
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gözlüklerin Şanlıurfa'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 65 bin 500 güneş gözlüğünün yanı sıra, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 filtre sökme aparatı, 20 alyan anahtar takımı ve 230 pense ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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