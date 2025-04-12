Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.S.'nin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi alındı. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde A.S. ekiplerce yakalanırken üzerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 367 adet sikke ve 25 adet obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA