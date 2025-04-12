Muğla'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Muğla Milas'ta meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgan gözaltına alındı.

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Muğla'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda Ö.S. isimli şahıs, 40 yaşındaki Sercan Ülker’e tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sercan Ülker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

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Kaynak: İHA

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