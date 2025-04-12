Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan Tır Kaza Yaptı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır ile birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan Tır Kaza Yaptı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan R.E. isimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önünde seyreden G.A. yönetimindeki hafif ticari araca, ardından metrelerce uzunluğundaki rüzgar türbini pervanesi taşıyan tıra çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, rüzgar türbini pervanesinin tır üzerinden devrilmemesi olabilecek faciayı önledi. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilen trafik akışı, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.

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Kaynak: İHA

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