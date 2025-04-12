Aynı Yaştaki İki Kuzen Feci Kazada Öldü

İzmir’in Kiraz ilçesinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Feci kazada aynı yaşta olan iki kuzen hayatını kaybetti. Gençlerin aileleri yasa boğuldu.

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Aynı Yaştaki İki Kuzen Feci Kazada Öldü

Kaza, Doğancılar Mahallesi’nde saat 02.00 sularında gerçekleşti. Umut Erkan (21) idaresindeki 45 KB 6296 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücü Umut Erkan ve kuzeni Efe Kamil Erkan’ı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, her iki gencin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki kuzenin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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