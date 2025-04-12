Devrilen TIR Alev Aldı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR, yol kenarındaki tarlaya devrildikten sonra alev aldı; sürücü Muhammed Emin Tunç hayatını kaybetti.

Devrilen TIR Alev Aldı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Muhammed Emin Tunç’un kontrolünü kaybettiği 08 K 7068 plakalı TIR, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Devrilmenin ardından aracın çekici bölümünde yangın çıktı. Olayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, TIR şoförü Tunç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tunç’un cenazesi, Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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