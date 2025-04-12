İki Kardeş Hayatını Kaybetmişti... Aile, Memlekete Dönüş Hazırlığındaymış

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında iki çocuğunu kaybeden Serdal Kulan’ın, tavuk çiftliğindeki işinden ayrıldığı ve ailesiyle birlikte Zonguldak’a dönmeyi planladığı ortaya çıktı. Yangının, Kulan’ın taşınma öncesi ilkokula giden oğlunun kaydını almak üzere ilçe merkezine gittiği sırada çıktığı öğrenildi.

İki Kardeş Hayatını Kaybetmişti... Aile, Memlekete Dönüş Hazırlığındaymış

Sakarya'da Taraklı’ya bağlı Harkköy Mahallesi’nde, tavuk çiftliğinde çalışan Serdal (38) ve Deniz Kulan (35) çiftinin kaldığı prefabrik evde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde, çiftin çocukları Çınar (4) ve Cansu (3) yaşamını yitirdi. Anne Deniz Kulan ise çocuklarını kurtarmaya çalışırken yüzünden yaralandı. Tedavisi devam eden annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailenin memleketi olan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gönderildi.

Serdal Kulan’ın kısa süre önce çalıştığı işten ayrıldığı, birkaç gün içinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Taraklı’dan ayrılarak Zonguldak’a dönmeyi planladığı öğrenildi. Talihsiz yangının, Kulan’ın 10 yaşındaki oğlunun okul kaydını sildirmek üzere gittiği sırada çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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