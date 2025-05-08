Kastamonu Tosya’da Sağanak: Yollar Su Doldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Özellikle D100 karayolunu ilçeye bağlayan yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ve vatandaşlar, her yağışta tekrarlanan bu sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA