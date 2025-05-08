Elazığ’da Sağanak ve Dolu Kabusu: Sokaklar Göle Döndü

Elazığ’da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Misket büyüklüğündeki dolu ve su birikintileri vatandaşları zorladı.

Elazığ’da Sağanak ve Dolu Kabusu: Sokaklar Göle Döndü

Elazığ’da aniden başlayan sağanak yağış ve misket büyüklüğündeki dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli ancak yoğun yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Vatandaşlar, beklenmedik hava koşulları karşısında zor anlar yaşadı. Yetkililer, benzer hava olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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