Çanakkale Havalimanı’nda Deprem Tatbikatı

Çanakkale’de, Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Merkez ve Lapseki ilçelerini kapsayan deprem tatbikatları kapsamında Çanakkale Havalimanı’nda kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği, saat 13:15’te havalimanında meydana gelen deprem sonrası tahliye ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Tatbikatta, Havalimanı Uçak Kurtarma (ARFF) ekibi, itfaiye, sağlık ve emniyet birimleri görev aldı. Deprem anında havalimanında bulunan yolcuları, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) öğrencileri canlandırdı. Sirenler ve anonslarla başlayan tatbikatta, yolcular “çök, kapan, tutun” yöntemini uyguladı. Ancak çıkış yollarında yangın çıktığı bilgisi üzerine, dumandan korunmak için yere çöken yolcular, ARFF ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ekipler, depremden etkilenen bir yolcuyu sedye ile Acil Durum Toplanma Noktası’na taşıyarak ilk müdahaleyi yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikat, havalimanının afetlere hazırlık seviyesini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA