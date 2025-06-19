Kapıkule'de Kaçakçılığa Geçit Yok! Gözaltılar Var

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

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Kapıkule'de Kaçakçılığa Geçit Yok! Gözaltılar Var
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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, şüphe ve risk analizleri neticesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Tespit edilen şüpheli yoğunluk bölgesinde yapılan detaylı aramada tırda beyan edilmeyen 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kapıkule'deki ikinci operasyonda da Kosova'dan gelen otomobil X-ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katılımıyla yapılan aramada, yolcu koltuklarının altındaki döşemelerin içerisine gizlenmiş 38 vakumlu şeffaf naylon poşette 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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