Sakarya'da 150 Dönümlük Tarım Arazisi Yandı

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Aşırlar Mahallesi’nde yer alan tarım arazisinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından yanan alan, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA