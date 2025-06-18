Kütahya’da TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya’da TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Altıntaş istikametine seyir halinde olan 43 AGV 982 plakalı tır, Pusan rampasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada, aracı kullanan 40 yaşındaki Ramazan İrtegün olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde İrtegün’ün hayatını kaybettiği tespit edilirken, cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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