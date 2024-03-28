Kahramanmaraş'ta 109 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada sonuç çıkmadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 109 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin olarak 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık Salih Tepebaşılı ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Akif Özgüler'in 25 Mart'ta hayatını kaybetmesi üzerine hakkında verilen adli kontrol kararını kaldırdı. Tutuklu sanık Atilla Öz ise depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, Ebrar Sitesi B Blok'un kooperatif kapsamında yapıldığını ve binanın projeler ve yasalara uygun olarak inşa edildiğini savundu.

'Toplantıya Katılmasaydım, Yargılanmayacaktım'

Öz, "Bütün bina incelenmiş, her türlü denetimden geçmiş ve yapı kullanım izni alınmıştır. O halde yapı kullanım belgesinin olması, binanın resmi nitelik kazandığını, yasalara, mevzuatlara uyulduğunu, yine bilirkişi heyetinin kusur addetmemesi benim ve yönetim kurulu üyelerinin gerekli olan dikkat ve özen gösterdiğinin bir kanıtıdır. Bundan 30 yıl önce üyelerinin çoğunluğu benim gibi öğretmen olan Lalezar Konut Yapı Kooperatifine üye oldum. Bu kooperatifin kurucusu ben değilim. 1995 yılında ben kooperatife üye oldum. Kooperatif 1987 tarihinde kurulmuştur. Toplantıya ben katılmasaydım, ben şu an yargılanmayacaktım. Burada denetçi olarak görev alan Tevfik Tepebaşı çok aktifti, denetçi olduğu için görev icabı daha çok o ilgileniyordu." diye konuştu.

'Yönetimde Bulunmuyorum Sadece Üyeyim'

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı da Ebrar Sitesi'nin bir bölümünün müteahhitler, bir bölümünün ise kooperatifler tarafından yapıldığı ifade etti. Ebrar Sitesi'nde kendi akrabaları ve sevdiklerinin de öldüğünü belirten Tepebaşı, "Ben öğretmenim, inşaattan anlamam ancak herkes beni sorumlu tutuyor. Ben bu kooperatifin yönetimde bulunmuyorum sadece üyeyim. Ben müteahhit değilim. Benim sürekli müteahhit olduğumu söyleyenlere inanamıyorum. Üstüme atılan suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma 13 Haziran'a Ertelendi

Tutuklu sanık Ahmet Doğan ise Ebrar Sitesi'nin inşaatının başladığında il dışında memur olarak görev yaptığını ve bu dosyada neden yargılandığını anlamadığını dile getirerek beraatini istedi.

Sanık Salih Tepebaşılı da ev sahibi olmak için Ebrar Sitesi B Blok'a üye olduğunu, kooperatif toplantılarının yıllık yapıldığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.