Bitget, Ramazan ayında depremzedelerin yanında

Depremden bu yana bölgeye düzenli yardımlarını sürdüren Bitget, Ramazan ayında da depremzedeleri unutmadı.

Hatay’ın Hassa köyünde depremzedelerle buluşan Bitget, Ramazan sofralarının bereketlenmesi için kolları sıvadı. 100 aileye gıda yardım kolileri dağıtıldı.

Ramazan ayının paylaştıkça güzelleştiğine vurgu yapan Bitget yetkilileri, bölgede yaraların sarılması için desteklerinin süreceğini belirtti.

6 Şubat depremlerinden bu yana bölgede çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan Bitget, gelecekte yapılacak yardımlara yön vermek üzere ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.