Antalya'da coşkulu Nevruz kutlaması: Renkli görüntüler oluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen ve yüzyıllardır kutlanan bahar bayramı Nevruz’u Konyaaltı Beachpark Varyant Meydanı’nda kutladı.

Antalya'da coşkulu Nevruz kutlaması: Renkli görüntüler oluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladı. Yoğun ilgi gören etkinliğe, Kırgızistan'dan Azerbaycan'a çok sayıda milletten insan katıldı.

'Bahar Bayramımız Kutlu Olsun'

Nevruz etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, 5000 yıllık bir geleneğin büyük bir coşku ile sürdürüldüğünü belirterek, “Gönlümüz ister ki bir 5000 yıl, 50 bin yıl daha bu Türk’ün Bayramı devam etsin. Türk dünyanın hemen her bölgesinden gelmiş yoldaşlarımızla beraber bu bayramı kutluyoruz. Kültür etkinliklerimizle vatandaşlarımızın kendi yaşam biçimlerini herkesle paylaşmasını çok önemsiyoruz. Bahar bayramımız kutlu olsun” dedi.

Etkinliğe İlgi Büyük Oldu

Açılış konuşmalarının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Arslan ve beraberindeki protokol heyeti, Nevruz ateşini yaktı. Daha sonra protokol ve davetliler geleneksel nevruz ateşinden atlama etkinliğini gerçekleştirdi. Demir-örs dövülmesi ve okçuluk atışlarının yapıldığı kutlamalarda, Kırgızistan, Tataristan, Ahıska Türkleri, Kazakistan, Uygur Türkleri, Azerbaycan’dan katılım sağlayan grupların halk dansları gösterileri, semah gösterisi, geleneksel yarışmalar düzenlendi.

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