Şanlıurfa'da dereyi geçerken suya kapılan 13 yaşındaki Davut'u arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi Cırcıp Deresi'nde meydana gelen su yükselmesi sonucu 13 yaşındaki Davut Kara'nın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları, çocuğun bulunması için titizlikle devam ediyor.

Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 'Arama çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi ve bölge halkının da desteğiyle umut ediyoruz ki Davut Kara en kısa sürede sağ salim bulunacaktır. Bu tür acı olayların tekrar yaşanmaması adına, bölgede alınacak önlemlerin ve güvenlik tedbirlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır.' ifadelerine yer verildi.